Montréal: une autre opération de chargement de la neige lancée

MONTRÉAL – Certains arrondissements n'avaient toujours pas terminé de ramasser la neige de la tempête de la semaine dernière quand Montréal a annoncé jeudi matin une nouvelle opération de chargement après des précipitations de 12 cm de neige.

Le responsable du déneigement Jean-François Parenteau en a fait l’annonce sur Twitter jeudi avant-midi. Le cinquième chargement complet devait s’amorcer à partir de 19 h.

Selon l’application Info-Neige, tous les arrondissements montréalais, sauf Pierrefonds-Roxboro et Saint-Laurent, avaient à ce moment terminé le chargement des 40 cm de neige de la tempête de la semaine dernière. Montréal se donnait huit jours pour mener cette opération et prévoyait la finir au plus tard ce jeudi.

Selon l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, le chargement de la neige était complété à 85 % jeudi en journée, alors qu’il restait encore certains secteurs à déneiger et à déglacer, et ne pourrait pas être terminé pour 19h. Le chargement devait alors recommencer jeudi soir sur les artères principales et les écoles en priorité.

191 cm de neige et 163 ml de pluie

Depuis janvier, 191 cm de neige sont tombés et la Ville a «ramassé 12 millions de mètres cubes de neige, soit l’équivalent d’un hiver moyen complet condensé en un mois et demi», a-t-on précisé, par communiqué.

Aussi, 163 mm de pluie sont tombés depuis le début de l’hiver. Cela serait le double des hivers précédents selon la mairesse Valérie Plante.

Le président du comité exécutif Benoit Dorais avait estimé mercredi que le budget consacré à la neige serait encore dépassé cette année.

La métropole a d’ailleurs manqué d’une quinzaine de camions le week-end dernier lors du chargement. Selon le courtier en camionnage avec qui la Ville fait affaire, qui fournit 600 camionneurs en vrac, cette situation est attribuable à des bris sur certains véhicules, des camionneurs malades et la loi 430, qui impose une pause obligatoire après un certain nombre d’heures travaillées.

«Punching bag»

Valérie Plante a d’ailleurs reconnu jeudi que la métropole, par sa grande couverture médiatique, écope souvent des critiques liées au déneigement, alors que le mécontentement peut aussi se faire sentir dans les villes de banlieue.

«Et je vous cacherais qu’on sert un peu de «punching bag», entre guillemets, pour l’entièreté des pratiques de déneigement», a-t-elle soutenu.

«Mes collègues me disaient dans d’autres villes que des courriels et des messages à leur intention et celles de leurs équipes sont immenses, c’est-à-dire qu’il y a une certaine grogne ou insatisfaction qui est généralisée je dirais à la grandeur de la région métropolitaine», a ajouté Mme Plante.

Cette dernière a dit vouloir envoyer, en compagnie des autres maires, un message à la population comme quoi tout est mis en place pour trouver des solutions et que les équipes travaillent «d’arrache-pied» pour déglacer, déblayer et charger la neige.