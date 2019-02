Mort d'Helder Duarte: l'équipe du Rouge et Or sous le choc

Marie-Pier Bilodeau a convié les joueuses du Rouge et Or à une réunion d’équipe sur le coup de midi.

«En raison de la vitesse des médias sociaux, les filles connaissaient déjà la nouvelle, mais c’était important de vivre ce moment ensemble. Toutes les filles étaient présentes ainsi que le président et les membres du conseil d’administration, les dirigeants du Rouge et Or et un psychologue pour appuyer les filles.»

Bilodeau voulait aussi prendre le pouls de l’équipe pour la suite des choses.

«Nous sommes en pleine saison et je voulais savoir si les filles étaient prêtes à jouer à Trois-Rivières, dimanche. C’était important que la décision vienne d’elles. Toutes les filles étaient d’accord et on va jouer dimanche parce que cela aurait été le désir de Helder.»

Bilodeau a terminé la rencontre avec la phrase de prédilection de Duarte, une phrase qui est bien en évidence dans le vestiaire de l’équipe : «Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu’au jour où être fort demeure la seule option. Alors voilà, on va continuer d’avancer et d’être forts.»

Jusqu’à la dernière minute, Duarte pensait au soccer. «On a parlé mercredi soir des manteaux pour la prochaine saison. C’est tellement soudain comme nouvelle, même si on savait qu’il avait des prédispositions, étant donné que son père est décédé dans la jeune cinquantaine d’un arrêt cardiaque.»

Les joueurs du sport-études ont rendu jeudi après-midi un hommage à celui qui avait fondé le programme. En cercle, les jeunes ont applaudi pendant une minute en guise d’hommage. «Garder une minute de silence n’aurait pas représenté Helder», souligne Bilodeau.

La direction du Rouge et Or est sous le choc.

«C’est une journée extrêmement triste pour tout le Service des activités sportives. Helder était aimé de tous. Sa personnalité et sa bonne humeur contagieuse faisaient le bonheur de tous ceux qui le rencontraient», a déclaré la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne, par voie de communiqué.

«Le programme est ébranlé, d’ajouter le directeur adjoint du Service des activités sportives et responsable du programme Rouge et Or, Jean-Noël Corriveau. Au-delà de tout ce qu’il a accompli pour le soccer dans la région et pour le Rouge et Or, Helder était une personne extraordinaire. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et ses proches.»