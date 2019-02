Natalie Portman porte plainte contre un homme qui dit s'appeler John Wick

Natalie Portman a déposé une main courante contre un homme qui s'est présenté à sa porte et l'a importunée en janvier dernier.

D'après des documents obtenus par The Blast, l'actrice aurait demandé une injonction d'éloignement contre cette homme, dont l'identité n'a pas été révélée. «L'homme est venu sonner chez elle à plusieurs reprises et n'a rien dit quand on lui a demandé qui il était», aurait déclaré l'officier qui a traité la plainte.

Quand la police l'a forcé à s'identifier, il aurait déclaré s'appeler John Wick, comme le personnage de Keanu Reeves dans le film éponyme sorti en 2015. Les officiers, qui avaient son permis de conduire, savaient pourtant qu'il ne s'agit pas de son vrai nom, mais l'homme refuserait de répondre lorsqu'on ne l'appelle pas « John ».

Toujours d'après la police, il aurait par ailleurs déclaré qu'il avait parlé à Natalie Portman par télépathie et qu'il avait voyagé du Colorado à Los Angeles dans le but de la rencontrer.

L'homme a été placé en cellule psychologique.