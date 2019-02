Ne parlez pas de record aux Huskies

En ayant remporté leurs 19 dernières rencontres, les Huskies ne sont plus qu’à six victoires d’égaler le record de 25 appartenant à l’édition 1973-1974 des Éperviers de Sorel. Qu’à cela ne tienne, l’entraîneur-chef et directeur général Mario Pouliot ne veut pas en entendre parler !

« Ah oui, on est dans une séquence ! À part les journalistes qui m’en parlent, on n’en fait pas allusion. Les joueurs très rarement et moi, je n’en parle pas. Je ne connais aucunement les records et je ne veux pas les connaître », a lancé le vétéran pilote à la veille de la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton à l’aréna Iamgold.

Pouliot a répété que sa troupe se concentre sur sa manière de jouer bien avant de songer à la chasse à ce record qui date de plus de quatre décennies.

Bonne chimie

« On se prépare pour les séries et tant mieux si on est dans une bonne séquence, mais notre objectif n’est pas en lien avec cette séquence. Il y a des aspects du jeu sur lesquels on veut continuer à s’améliorer », a assuré Pouliot, qui a rendu hommage à ses joueurs pour leur boulot dans les dernières semaines.

« La chimie dans le groupe est l’un de nos principaux atouts. »

En incluant le match contre Cap-Breton, il reste 11 parties à écouler au calendrier de la formation de l’Abitibi. Et à la lumière de leurs prochains matchs, seuls les Mooseheads et les Voltigeurs pourraient leur causer des ennuis.

Ils peuvent par ailleurs espérer également flirter avec le record de 122 points des Draveurs de Trois-Rivières de 1978-1979, mais même en terminant la campagne sans perdre de nouveau, il leur manquera un point pour rejoindre la défunte franchise trifluvienne au sommet.

Dans le calepin...

L’ancien capitaine du Phoenix de Sherbrooke, Hugo Roy , aura la chance de se faire valoir au niveau professionnel. Après avoir disputé sa première saison avec l’Université Concordia, récoltant 26 points, dont 19 buts, l’attaquant de 21 ans a signé un contrat de deux ans avec les Admirals de Milwaukee, le club-école des Predators de Nashville dans la Ligue américaine (AHL), en début de saison. Roy rejoignait ainsi son ancien coéquipier Mathieu Olivier , membre des Admirals depuis le début de la présente campagne.

Le face à face

Philipp Kurashev

Photo d'archives, Simon Clark

Remparts | Centre

22 buts

30 passes

52 points

Différentiel de -9

Dmitry Zavgorodniy

Photo d'archives, Agence QMI

Océanic | Ailier droit

25 buts

32 passes

57 points

Différentiel de +29

8

Avant les matchs de jeudi soir, le capitaine des Voltigeurs de Drummondville, Nicolas Guay, menait la ligue pour le nombre de points en désavantage numérique avec huit.

6

Le nouveau capitaine du Phoenix, Samuel Poulin, a égalé un record de concession en récoltant six points, dont deux buts, dans une convaincante victoire de 8-4 contre l’Armada, mardi soir. Il s’agissait de son meilleur match en carrière.

89

Le 19 février 1976, les Royals de Cornwall inscrivent une nouvelle marque en décochant 89 tirs au but dans une même rencontre contre les pauvres Dynamos de Shawinigan. Leur gardien Yves Guillmette finira avec 77 arrêts!