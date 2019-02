Passage d’une ligne de transport d’électricité: Hydro-Québec offre 225 M$ au Maine

Hydro-Québec offre tout près de 225 millions $CAN en incitatifs financiers au Maine pour faire passer une ligne de transport d’électricité sur son territoire.

Dans des documents déposés jeudi devant la Commission des services aux collectivités du Maine, Hydro-Québec indique qu’elle allongera une redevance annuelle non indexée de 185 millions $CAN (soit 3,5 millions $US par année pendant 40 ans).

Hydro-Québec et son partenaire Central Maine Power (CMP) prévoient construire une ligne de transport de près d’un milliard $ pour relier le Québec à la région de Boston.

La ligne de transport d’électricité de 233 kilomètres en sol américain, qui doit entrer en service en 2022, traversera de nombreux cours d’eau, dont la rivière Kennebec.

En plus des 185 millions $CAN offert au Maine, Hydro-Québec a également promis tout près de 40 millions $CAN pour financer différentes programmes chez nos voisins du Sud comme un réseau internet à large bande et un réseau de bornes de recharge rapide pour voitures électriques.

Notons que le partenaire d’Hydro-Québec, Central Maine Power (CMP), prévoit de son côté des incitatifs financiers de 88 millions $US (116 M $CAN) au Maine.

Une décision prochaine

Les autorités du Maine pourraient rendre une décision au cours des prochains mois sur le projet de ligne de transport d’Hydro-Québec et de son partenaire américain.

Au Maine, la gouverneure de l’État a fait valoir jeudi qu’elle donnait son appui à Hydro-Québec. Selon Janet Mills, le projet positionnera le Maine sur la voie «d’une économie sans carbone d’ici 2050», a-t-elle déclaré.

«Ce contrat-là, ça représente la moitié des surplus d’Hydro-Québec. Ça veut dire que si on ajoute, on pourrait exporter tous les surplus d'Hydro-Québec éventuellement et peut-être avoir besoin d'une capacité additionnelle», a fait valoir à Québec le premier ministre François Legault à propos du projet d’Hydro-Québec.

Chez Hydro-Québec, on soutient que les incitatifs financiers offerts au Maine jeudi représentent plutôt un montant total de 85 millions $CAN en dollars actualisés.

Hydro-Québec a signé l’an dernier avec le Massachusetts un contrat d’approvisionnement de 20 ans.L’entente (jusqu’à 9,45 térawattheures annuellement) devrait générer des revenus de 10 milliards $ pour la société d’État.

