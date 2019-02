Un papa heureux: Phillip Danault sera en uniforme face aux Flyers de Philadelphie

Claude Julien aura du renfort pour ralentir l’un des deux gros trios des Flyers de Philadelphie, soit l’unité de Claude Giroux ou celle de Sean Couturier. Absent contre les Blue Jackets de Columbus en raison de la naissance de son fils, Phillip Danault renouera son poste au centre de Tomas Tatar et de Brendan Gallagher.

«C’est une grande fierté, c’était spécial, a dit Danault avec un immense sourire à sa sortie d’un entraînement optionnel. J’étais vraiment heureux d’être là avec ma femme. C’est quelque chose d’inoubliable. On a gagné contre les Blue Jackets et j’ai un bébé en santé, ça ne peut pas être mieux.»

Marie-Pierre Fortin a donné naissance, mercredi matin, à un garçon, nommé Phillip-Édouard.

«Je me sentais très bien ce matin, a lancé Danault. Même si j’ai mal dormi, c’était de la bonne énergie. Je reviens au boulot et comme équipe, on se bat pour les séries.»

Avec le retour de Danault, Nate Thompson retrouvera logiquement sa place comme centre du quatrième trio. Julien a toutefois refusé de confirmer les changements à sa formation.

«Avec Phillip, ça nous redonne notre centre pour l’un de nos deux premiers trios, a rappelé Julien. Thompson a fait du bon travail, mais ça nous donne encore plus de profondeur.»

Un bon test

Pitoyables pour les premiers mois de la saison, les Flyers ont repris vie depuis le rappel du gardien Carter Hart des Phantoms de Lehigh Valley.

Depuis le 14 janvier, les Flyers ont un dossier de 12-2-1. Chuck Fletcher, qui a remplacé Ron Hextall comme DG le 3 décembre dernier, a rappelé Hart le 17 décembre dernier.

Le gardien recrue des Flyers montre une très bonne fiche de 13-7-1 avec une moyenne de 2,67 et un taux d’efficacité de ,920.

«C’est ce que je redoute des Flyers, ils jouent du bon hockey depuis un mois, a souligné Julien. On ne prend personne à la légère. On parle souvent de la parité dans la LNH.»

La formation probable du Canadien

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Shaw

Byron-Kotkaniemi-Armia

Lehkonen-Thompson-Deslauriers*

Mete-Weber

Reilly-Petry

Kulak-Benn

Price

*Aucune confirmation pour le quatrième trio. Julien devra choisir entre Deslauriers, Hudon et Peca

La formation des Flyers

Van Riemsdyk-Giroux-Konecny

Lindholm-Couturier-Voracek

Laughton-Patrick-Simmonds

Raffl-Varone-Bailey

Provorov-Sanheim

Gostisbehere-Myers

Hagg-MacDonald

Hart