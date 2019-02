[PRIMEUR] Foreign Diplomats présente «Charger»

Disque Dur vous présente la chanson Charger, le second extrait du prochain album de Foreign Diplomats, attendu plus tard cette année.

Si la nouvelle bordée de neige vous a violemment ramassé l'âme aujourd'hui, n'ayez crainte, février prend fin et l'hiver aussi avec la nouvelle pièce Charger qui nous amène le printemps en avance.

C'est dans un road trip estival que le groupe voulait nous conduire, la pédale au plancher, les cheveux au vent.

Foreign Diplomats profite de la sortie du titre ensoleillé pour nous parler d'une date où il fera soleil (espérons-le): le 7 juin. C'est aux Foufs que le groupe s'amènera avec les chansons qui composeront le nouvel album attendu en 2019.

Les cinq boys promettent un spectacle «rempli de sueur et de surprises» parce que «le rock y’a qu’ça d’vrai».

Les derniers spectacles montréalais du groupe remontent à 2017. Les gars se sont consacrés à une tournée en Europe et au Québec avec Diplovages (leurs shows avec Choses Sauvages).

Charger, c'est une chanson accrocheuse réalisée par Jace Lasek (Land of Talk, The Besnard Lakes, Suuns). Élie Raymond (écriture, voix, guitares, claviers), Charles Primeau (guitares, voix), Thomas Bruneau Faubert (claviers, voix), Tony L. Roy (basse, claviers, voix) et Lazer Vallières (batterie et percussion) — ici accompagnés par Ariel Comtois (saxophone) et Emie Leclerc — (voix) présentent donc ce tube électro entraînant né de deux mélodies auxquelles Élie a rêvé.

«Elle parle de mon désir de rester proche des choses qui m’inspirent et qui me rendent heureux, dit Élie. Il y a mes origines, les Laurentides: sa neige, son silence paisible. Il y a aussi une fille: vouloir rester près d’elle, et de tout ce qu’elle représente... mais avec tout cet amour vient aussi la pression d’être à la hauteur!»

Pour voir Foreign Diplomats en spectacle: