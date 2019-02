Remparts et Nordiques au tour suivant

Les petits Nordiques et les petits Remparts seront du dernier week-end du Tournoi pee-wee. Les deux formations ont remporté leur match jeudi, faisant déjà rêver les amateurs à une demi-finale entre les deux formations, samedi soir.

Les Bleus ont défait les Selects de la Suisse-Est 3 à 1, tandis que les Diables rouges, dans le match suivant, sont venus à bout des Islanders de New York par la marque de 3-2 en prolongation. Les deux équipes atteignent donc les quarts de finale du Tournoi pee-wee, samedi matin. Les Nordiques affronteront, à 9 h 15, le gagnant du match de cet après-midi entre les Patriotes de Laval et les Lions de Zurich, tandis que les Remparts, version pee-wee, se mesureront au Phœnix de Sherbrooke dans le match suivant, à 10 h 30.

S’ils devaient chacun l’emporter, ils s’affronteraient en demi-finale de la classe AA-Élites, à 18 h.

Mais tout ça, c’est encore bien loin.

« On va prendre un match à la fois. Le Tournoi pee-wee, c’est gros, alors on est mieux de le prendre période par période avant de penser à samedi soir », a mentionné l’entraîneur des Nordiques, Francis Lemieux, qui a tout de même discuté de cette éventualité avec celui des Remparts, David Rodrigue.

Ce dernier aussi faisait preuve de prudence, même s’il reconnaissait qu’il s’agirait d’un match émotif entre deux équipes rivales. « C’est une rivalité naturelle. Plusieurs joueurs des deux équipes jouaient ensemble l’an dernier. »

Les deux formations sont nez à nez au classement en saison régulière. Avant le Tournoi pee-wee, les As de Québec (Remparts) étaient au troisième rang du classement général de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) avec 55 points, suivis au quatrième rang par le Cyclone de Québec (Nordiques) et leurs 54 points.

Entraîneurs heureux

Néanmoins, les deux entraîneurs se disaient satisfaits de ce qu’ils voyaient de leurs joueurs et optimistes pour la suite des choses.

« On a joué un meilleur match. On commence à voir ce qu’on voyait avant le Tournoi et on est satisfaits de l’effort donné aujourd’hui », a analysé Lemieux qui atteindra le dernier samedi du Tournoi pee-wee pour la première fois en quatre participations à l’événement, une comme joueur en 2009 et trois comme entraîneur.

Des félicitations de Patrick Roy

Du côté des Remparts, ils détenaient une avance de 2-0, mais ils ont permis aux Islanders de revenir de l’arrière et de forcer la prolongation.

Alexis Michaud a mis fin au débat lors de la prolongation, quelques secondes après que son gardien Alexandre Rioux eut réussi un arrêt important de la jambière droite.

« Depuis le début de l’année, notre devise est de toujours voir le match comme s’il était 0-0. Qu’on mène par deux ou qu’on perde par trois, on veut toujours que nos gars jouent comme si c’était 0-0. Il fallait aller chercher le troisième but, le but le plus important du match, et on est allés », a expliqué Rodrigue, félicité au passage par Patrick Roy qui, avec quelques joueurs des Remparts, était resté pour encourager leurs représentants pee-wee.

Les matchs de jeudi

AAA

Rangers de New York 4 c. Rockets de Kelowna 3

AAA

99ers de Brantford 4 c. Penguins Élite de Pittsburgh 3

Inter B

Ducs d’Angers 0 c. Équipe Roumanie 8

AAA

Canadiens de Montréal 1 c. Blues de St. Louis 2

Inter B

Basques de Sept-Îles 1 c. Sag’s de Chicoutimi 4 2

AA

Golden Knights Jr. de Vegas 5 c. Coyotes de Mauricie-Ouest 2

Inter B

Brûleurs de loups de Grenoble 3 c. Barons de Québec Nord-Est 0

AA-Élites

Selects de Suisse-Est 1 c. Nordiques de Québec 3

AA-Élites

Islanders de New York 2 c. Remparts de Québec 3

AA

EHC Munchen 2 c. Équipe Québec féminin 3

Inter B

Lynx de Haute-Beauce 4 c. Rapides de Beauce-Nord 2

Les matchs de vendredi

AAA

8 h Ravens de Semiahmoo c. Prospects de Nouvelle-Angleterre

AAA

9 h 15 Eagles Jr. de Boston c. Knights de République tchèque

AAA

10 h 30 99ers de Brantford c. Rangers de New York

Scolaire

11 h 45 Diabolos de Lucille-Teasdale c. Vert et Or du Séminaire St-Joseph

AA

13 h Chevaliers de Lachenaie c. Saints de St-Albert

AAA

14 h 15 Islanders de Middlesex c. Blues de St. Louis

AA-Élites

15 h 30 Patriotes de Laval c. Lions de Zurich

Inter B

16 h 45 Brûleurs de loups de Grenoble c. Lynx de Haute-Beauce

Inter B

18 h Sag’s de Chicoutimi 4 c. Équipe Roumanie

Scolaire

19 h 15 Mistral de l’école Mont-Joli c. Commandeurs de Col. de Lévis

AA

20 h 30 EHC Munchen c. Vegas Jr. Golden Knights