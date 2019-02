Tellement mieux à Montréal!

Les Montréalais peuvent se plaindre de l’hiver, mais doivent au moins s’estimer heureux d’une chose... ne pas être à Québec, où les bordées de neige sont pas mal plus encombrantes.

C’est connu, à Québec il fait toujours plus froid et il y a toujours plus de neige qu’à Montréal. C’est Environnement Canada qui le dit.

Avant lundi, Montréal avait reçu 1,81 m de neige, comparativement à 2,94 m à Québec, cet hiver. Et ça n’ira pas en s’améliorant. Dimanche, on attend de 20 à 30 cm à Québec, comparativement à des précipitations de 1 à 3 cm sur la métropole.

Photo Stevens LeBlanc

Dans certains quartiers de Québec, des bancs de neige dépassent presque la toiture des maisons. Au point où des parents s’inquiètent de la sécurité de leurs enfants moins visibles des automobilistes dans les rues.

Photo tirée de Facebook

Déneigement

Vous croyez que le déneigement est compliqué à Montréal ? À Lévis, on déneigera plus étroitement les rues dans les prochaines semaines en raison des précipitations abondantes qui ont presque rempli les cinq dépôts à neige.

Photo Stevens LeBlanc

Celui de Saint-Romuald a même atteint sa capacité maximale.

Week-end plus chaud

Selon Environnement Canada, la fin de semaine devrait se passer sous la barre du 0 à Québec.

Montréal devrait s’en tirer avec quelques degrés de plus, soit une température qui pourrait atteindre 4 °C, dimanche.

– Avec Stéphanie Martin, Le Journal de Québec