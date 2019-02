TVA réclame 1,27 million$ à Bell en Cour supérieure

Groupe TVA poursuit Bell en Cour supérieure du Québec en lui réclamant 1,27 million $ pour des sommes qui lui seraient dues.

Dans sa poursuite datée du 15 février, TVA allègue que Bell ne lui a pas remis tout l’argent qui était prévu dans le cadre d’un contrat de distribution de ses chaînes télévisées TVA Sports, TVA Sports 2, TVA Sports 3, Yoopa, Moi et Cie, LCN, AddikTV, Prise 2 et CASA.

Groupe TVA accuse Bell de «mauvaise foi» dans cette affaire, puisque ce n’est pas la première fois qu’un tel problème serait survenu entre ces deux entreprises.

Cette entente conclue en novembre 2011 prévoyait que Bell verserait des redevances à TVA en fonction de tarifs prédéterminés et du nombre d’abonnés de Bell à ces chaînes.

Les comptes étaient divisés en diverses catégories. Par exemple, les hôpitaux, les prisons, les hébergements pour des personnes non autonomes et les hôtels étaient des établissements qui se comptabilisaient comme s’il n’y avait qu’un seul abonné. Par contre, dans les édifices à logements, les tours à condos, les résidences universitaires et les centres d’hébergement pour personnes autonomes ou semi-autonomes, chaque unité d’habitation à l’intérieur comptait pour un abonné.

Bell était chargé d’effectuer cette comptabilisation en plaçant les abonnés dans les catégories appropriées. Or, TVA allègue que Bell a «erronément et à son avantage» classé certains immeubles comme n’ayant qu’un abonné, alors que la comptabilisation aurait dû être faite en tenant compte de chaque unité d’habitation.

Cette erreur a été détectée l’automne dernier dans un audit comptable effectué par une firme indépendante, qui avait été commandé par TVA.

Dans sa poursuite, TVA affirme que Bell ne pouvait plaider l’ignorance, puisqu’elle avait déjà commis une telle bourde en 2013, ce qui avait mené à un recours judiciaire de la part de TVA pour récupérer l’argent dû.

«Bell a donc sciemment répété la même erreur de comptabilisation de certains comptes et ce à son avantage et au détriment de TVA», peut-on lire dans le document juridique présentée par TVA.

Devant le refus de Bell de reconnaître cette erreur ou de payer TVA, cette poursuite réclame donc environ 612 000 $ pour des sommes dues pour la période de mai 2016 à avril 2018 tout en exigeant environ 658 000 $ «à titre de dommages à parfaire pour la période allant de novembre 2012 à avril 2016». Le total s’élève donc à 1,27 million $.