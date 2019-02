CAILLOUX MATTE, Marielle



À Montréal, le mardi 19 février 2019 est décédée, à l'âge de 71 ans, Marielle Cailloux Matte, épouse de Raymond Matte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Julie, ses soeurs Louise et Josée, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 27 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.