LAJOIE-MORISSETTE

Françoise



Paisiblement et sereinement à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville, le 15 février 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée notre belle Françoise, demeurant à Sutton.Elle laisse dans le deuil sa fille Manon (Roberto Demanis), son cher petit-fils Shaun (Jamison), son conjoint Gerry Massé, son frère Jacques (Ginette Henault), ses soeurs Reine (Wilfrid Henault) et Nicole (Claude Pierre), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 24 février 2019 de 13h à 16h. Suite à une petite cérémonie intime, un buffet vous sera servi.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe des soins intensifs de l'hôpital BMP, particulièrement les équipes du deuxième étage et les docteurs Pepin et Nicolas ainsi que l'équipe des soins à domicile (Nicole et Carole).