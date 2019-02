Le nouveau spectacle de Patrick Bruel acclamé par la critique

Patrick Bruel a toujours Québec gravé sur le cœur. Le détour par chez nous est incontournable avec sa nouvelle tournée mondiale, Ce soir on sort... C’est en novembre prochain que le public découvrira ce spectacle qui soulève déjà des critiques dithyrambiques.

Son dernier spectacle à Québec remonte à 2017, alors que le chanteur avait rempli à craquer le Grand Théâtre avec sa touchante réinterprétation du répertoire de Barbara.

La dernière fois qu’il a chanté ses propres chansons devant le public de Québec remonte toutefois à 2015 sur les plaines d’Abraham. Un spectacle mémorable qu’il considère comme l’un des meilleurs moments de sa carrière.

Deux concerts-événements souligneront ces trois décennies d’amour avec le Québec, le 6 novembre au Centre Bell et le 9 novembre, pour la première fois au Centre Vidéotron. Les billets sont mis en vente dès aujourd’hui.

Sur la route

La tournée a commencé mardi dernier, à Épernay, au nord de Paris. La «Bruelmania» est plus vivante que jamais : le chanteur a plus de 80 dates au programme en 2019, pour lesquelles 450 000 billets se sont écoulés. Du jamais-vu dans sa carrière, estimait Bruel, lors d’un entretien avec Le Journal à Paris.

Cette folie est le fruit d’un travail acharné, nous a expliqué le chanteur. «Dans notre métier, tu récoltes toujours les fruits du match précédent. Si tu les déçois, ils ne viendront pas la fois d’après. Aujourd’hui, ils ne viennent pas pour ce spectacle-là : ils viennent pour ce qu’il y a eu avant».

Photo courtoisie, Sandrine Gomez

Des critiques élogieuses

Déjà, avec à peine quelques dates au compteur, la presse s’est emballée pour le nouveau tour de chant de Patrick Bruel. La barre est haute : il nous a habitués à des spectacles gigantesques.

«La salle saute de son fauteuil à tous les deux titres. Une effervescence qu’on voit rarement. Après plus de 30 ans de chansons, Patrick Bruel offre à son public la tournée la plus démesurée de sa carrière», a écrit la station de radio RTL, après son concert au Palais des sports de Paris, mercredi soir.

Le quotidien Le Monde écrit que le spectacle tient du tour de force. «Mais en souplesse, sans rien forcer, alors que ça déménage sec : énergie virevoltante, éclairages de luxe, son, tout relève d’un perfectionnisme que l’on finirait par prendre pour facile.» Le journaliste affirme que le chanteur maîtrise le «grand art de la continuité et du recommencement».

Car c’est exactement ce que c’est : la continuité avec ses plus grands succès, le recommencement en intégrant presque toutes les nouvelles pièces de son dernier album, lancé il y a quatre mois, qui s’imbriquent parfaitement dans son univers.

Plusieurs moments forts

Le Journal a d’ailleurs assisté au lancement de cette tournée en France la semaine dernière, et a pu constater que le spectacle est une succession de moments forts. Côté technologie, les mises en scène qui habillent les pièces sont spectaculaires. «On a fait entrer l’urbain dans mon univers», dit celui qui n’a jamais déployé autant de moyens pour un concert.

Patrick Bruel arrive avec un spectacle «plus long qu’à l’habitude», soit deux heures et demie. Pas question, non plus, de mettre de côté un seul succès. Alors regarde, Je te le dis quand même, Casser la voix, Qui a le droit, Le café des délices, sont tous au programme.

«C’est une énorme erreur de ne pas faire les hits, a-t-il confié. Je comprends les artistes qui ne veulent pas être enfermés dans une seule chanson. Mais moi, je me priverais de grands moments sur scène si je ne les faisais pas.»

Patrick Bruel sera en spectacle le 6 novembre au Centre Bell et le 9 novembre au Centre Vidéotron. Les billets sont en vente maintenant.

Patrick Bruel en chiffres