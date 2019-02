Alex Galchenyuk en met plein la vue

Alex Galchenyuk connaît une saison en montagnes russes avec les Coyotes de l’Arizona, mais tout comme il le faisait avec le Canadien de Montréal, il montre parfois quelques éclats de talent pur. C’est ce qu’il a fait jeudi, en marquant un but en prolongation contre les Canucks de Vancouver.

L’Américain de 25 ans a tout d’abord habilement contourné Brock Boeser avant de se réfugier derrière le filet défendu par Jacob Markstrom. Feignant de poursuivre son chemin de l’autre côté de la cage, il est plutôt revenu sur ses pas pour enfiler la rondelle près du poteau.

«J’avais de la vitesse et lorsque je suis allé derrière le filet, j’ai vu que le gardien regardait de l’autre côté. Alors je me suis dit: "aussi bien y aller", et je suis heureux que la rondelle soit entrée [dans le filet]», a expliqué Galchenyuk, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Galchenyuk compte maintenant 14 buts et 34 points en 51 parties. Il montre toutefois un différentiel de -17.

À la chasse

En vertu de ce filet, et d’une mention d’aide sur le quatrième but de la saison de Jakob Chychrun en début de troisième période, le troisième choix au total du repêchage de 2012 a aidé les Coyotes à devancer les Canucks au classement.

En effet, une fiche de 22-22-5 bonne pour 61 points permettait aux Coyotes de s’approcher à un seul point du Wild du Minnesota et de la deuxième place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest, avant les rencontres prévues vendredi soir.

Une situation qui réjouit les Coyotes.

«Nous sommes là où nous souhaitons. Nous voulons être à la chasse et nous faisons tout ce qu’il faut pour être là, a commenté l’Attaquant Lawson Crouse, auteur de l’autre but des Coyotes. Nous sommes déterminés présentement et nous faisons tout pour remporter des matchs.»