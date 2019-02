Béatrice Bouchard se plante en traîneau et doit se rendre à l'hôpital

Béatrice Bouchard a documenté sa «débarque» en traîneau de plastique qui a malheureusement eu pour elle des conséquences plus graves qu'elle ne le pensait.

Vidéo à l’appui, l’influenceuse a raconté comment une simple sortie de glissade l'a conduite à l’hôpital et appelle à la prudence : quand on fait de la luge, on doit faire attention de ne pas glisser sur de la neige dure et glacée!

L’incident a été documenté dans ses « stories » Instagram, où l’on peut voir le moment précis où Béatrice Bouchard rencontre une grosse bosse dangereuse lors de la descente. Elle a ensuite été projetée sur son dos.

Malheureusement, c’est son cou qui semble avoir subi le plus gros de l’impact, comme en témoigne cette capture d’écran. Ayoye!

La sœur d’Eugénie Bouchard s’est même rendue à un centre hospitalier puisque des douleurs à son cou sont apparues. On ne sait pas si elle a eu un torticolis ou quelque chose de plus grave, mais dans tous les cas, on ne craint pas pour la vie de la jeune femme.

«Ne faites pas de niaiseries», indique Béatrice sur une photo la montrant avec un collier cervical.

Béa est tout de même prête à faire le « party » en fin de semaine, elle qui célébrera son anniversaire le 23 février prochain. On lui souhaite un prompt rétablissement!