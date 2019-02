BEAUDOIN, François



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 19 février 2019, est décédé à l'âge de 49 ans, monsieur François Beaudoin.Il laisse dans le deuil ses enfants Patricia et Alexandre, son père Réal (Rose), sa soeur Sylvie (Daniel), ses neveux et nièce: Élisabeth, Mathieu, Félix et Louis, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février 2019, à compter de 11h à360, rue Saint-Antoine OuestMontréal, QC H2Y 3X4Salon NordheimerUne cérémonie sera célébrée à cet endroit même à 16h30 et par la suite les gens sont invités à fraterniser avec la famille à la salle de réception.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Suicide Action Montréal.