Changements climatiques: l'Université McGill recevra jusqu'à 1,8 million $ du fédéral

MONTRÉAL – Le gouvernement Trudeau a annoncé vendredi un montant pouvant aller jusqu’à 1,8 million $ pour des mesures de lutte contre les changements climatiques de l'Université McGill, à Montréal.

L’argent va permettre à l’établissement anglophone d’améliorer ses appareils de chauffage et son système de distribution de la chaleur, afin de réduire sa consommation de combustible et ses émissions de GES.

En l’occurrence, McGill installera une nouvelle chaudière électrique dans son campus du centre-ville pour remplacer l'une des chaudières à vapeur alimentée au gaz naturel, et ce, afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de GES.

De plus, sur le site de la Réserve naturelle Gault de l'Université McGill, située au mont Saint-Hilaire, des appareils de chauffage seront remplacés par des appareils utilisant de l'électricité propre, ce qui rendra ainsi le campus presque totalement neutre en carbone, a-t-on assuré.

Le financement provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada, qui permet aux entreprises, villes et localités, communautés autochtones, universités, écoles et hôpitaux de réduire la pollution, d'améliorer la santé et de diminuer le coût de la vie.

«Les Canadiens de tout le pays proposent des solutions novatrices et abordables afin d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions, permettant aux gens d'économiser de l'argent et créant de bons emplois par le fait même», a mentionné la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, dans un communiqué.