Dolan décortiqué

456 pages pour 10 ans de carrière : révélé à Cannes en 2009, Xavier Dolan fait l’objet d’un premier ouvrage de référence. Dans Xavier Dolan l’indomptable, un professeur de l’Université de Reims décortique l’œuvre, la personnalité et l’histoire du cinéaste surdoué.

Pour mener à terme ce projet qui lui a demandé plus de trois ans et demi de recherches, Laurent Beurdeley affirme avoir consulté toutes les entrevues de Xavier Dolan, que ce soit dans la presse écrite, à la télé ou à la radio, en plus d’avoir regardé chacun de ses films « un nombre incalculable » de fois.

« Il est devenu une icône pop. Je ne pense pas qu’un cinéaste ait fait l’objet ces dernières années d’une telle médiatisation », soutient l’auteur, dans un entretien accordé au Journal, en marge de la parution de son livre, le 13 mars prochain.

De son propre aveu, Laurent Beurdeley a été « subjugué » par Dolan quand il a lu une entrevue du Québécois, à l’époque du film Les amours imaginaires. Depuis, celui qui a aussi publié un essai sur la société marocaine et se décrit comme un cinéphile suit attentivement la carrière du cinéaste québécois.

Photo courtoisie

« J’ai été interpellé par sa personnalité atypique. Il ne craint pas de se livrer, même sur ses sentiments les plus profonds. De plus, je ne me souviens pas d’avoir vu un cinéaste prendre des positions aussi engagées », dit M. Beurdeley, en rappelant l’épisode des carrés rouges sur le tapis rouge du Festival de Cannes, en 2012.

« C’était absolument original et courageux. »

Dolan pas contacté

Laurent Beurdeley dit avoir fait le choix de ne pas parler à Xavier Dolan ni à son entourage pour son livre. « Ça en aurait fait un tout autre projet et je pense que j’aurais perdu mon indépendance et un peu de magie. »

Il a cependant fallu qu’il lise énormément sur le Québec, qu’il ne connaissait pas suffisamment. Étant donné que Dolan s’est beaucoup exprimé sur les enjeux sociopolitiques et culturels québécois, c’était nécessaire « pour remettre les éléments dans leur contexte ».

« Il fallait que je comprenne les déclarations de Xavier. J’ai pris soin d’exposer les tenants et aboutissants de même que les positions des journalistes et les siennes. »

Du reste, M. Beurdeley ne s’inquiète pas de la réaction à son sujet.

« C’est un portrait bienveillant et j’ai essayé d’être le plus objectif possible », dit ce grand admirateur du Québécois.

« Tant que mon cœur va battre, je vais suivre le travail de Xavier. »

♦ Xavier Dolan l’indomptable, aux Éditions du Cram, en vente le 13 mars.