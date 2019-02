Pour faire griller les poivrons rouges, lavez-les, coupez-les en deux et épépinez-les. Placez-les sur une plaque, peau sur le dessus. Badigeonnez-les d’huile et faites-les bien noircir sous le gril préchauffé du four. Couvrez-les ensuite de papier d’aluminium et laissez-les refroidir à température ambiante de 10 à 15 minutes avant de les peler. Ils se conserveront dans l’huile, dans un contenant hermétique gardé au réfrigérateur, environ une semaine.

Portions : 4 à 6 | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 14 minutes

Ingrédients