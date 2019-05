Essayez ce délicieux Gratin de pâtes aux saucisses et poivrons rôtis, concocté par Jonathan Garnier et présenté par SB Cuisine!

GRATIN DE PÂTES AUX SAUCISSES ET POIVRONS RÔTIS

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : 50 minutes

Ingrédients

4 poivrons rouges, membranes et graines retirées, coupés en deux

4 saucisses italiennes, en rondelles

1 oignon, haché

60 ml (4 c. à table) huile d’olive

30 ml (2 c. à table) pâte de tomate

4 gousses d’ail, hachées

1 feuille de laurier

1 c a s de miel

250 ml (1 tasse) vin blanc

250 ml (1 tasse) bouillon de poulet

60 ml (4 c. à table) fécule, diluée dans un peu d’eau

4 portions de pâtes cuites

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

250 ml (1 tasse) mozzarella, râpée

Sel et poivre au goût

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Sur une plaque allant au four, recouverte d'un tapis en silicone, répartissez les poivrons et laissez cuire au four, 20 à 30 minutes, le temps d'une légère coloration.

ÉTAPE 3

Laissez refroidir puis coupez en lanières

ÉTAPE 4

Entre temps, dans une poêle chaude, faites revenir les saucisses et l’oignon dans l'huile d'olive, 4 minutes.

ÉTAPE 5

Ajoutez la pâte de tomate, l’ail, le miel, la feuille de laurier.

​ÉTAPE 6

Déglacez au vin blanc, laisser réduire légèrement puis ajoutez le bouillon, la fécule, portez à ébullition et laissez épaissir, tout en mélangeant. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 7

Dans un bol, mélangez les pâtes, la préparation de saucisses, les lanières de poivrons et le cheddar. Vérifiez l'assaisonnement.

ÉTAPE 8

Dans un plat à gratin, versez le mélange préparé, couvrez de mozzarella et laissez finir de cuire au four, 20 minutes.