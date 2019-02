Huit conférences TED pour trouver du sens au travail

Catherine Courchesne – 37e AVENUE

En manque d’inspiration sur le plan professionnel ? Pas de panique ! Les conférences TED viennent à la rescousse !

Données par des sommités qui sont aussi d’excellents orateurs, les conférences TED, enregistrées devant public et diffusées en vidéo sur Internet, sont un concentré d’inspiration. En voici huit pour propulser votre carrière ou lui donner un sens.

Jason Shen : « À la recherche d’un emploi ? Mettez en avant votre capacité et non votre expérience »

Selon Jason Shen, cofondateur de la plateforme de recrutement Headlight, seulement un quart des gens travaillent dans leur domaine d’études. En entrevue, les chercheurs d’emploi ayant des parcours atypiques gagnent donc à démontrer leurs compétences. Il explique comment s’y prendre.

Emilie Wapnick : « Pourquoi certains d’entre nous n’ont pas de vocation »

Qui dit parcours atypique dit souvent « multipotentialistes », ces individus cumulant différents intérêts professionnels. L’artiste Emilie Wapnick est l’un d’eux. Elle présente les trois « superpouvoirs » des gens de cette espèce et invite ceux-ci à faire valoir leurs compétences auprès des employeurs.

Casey Brown : « Connaissez votre valeur et demandez à l’obtenir »

Multipotentialiste ou spécialiste, personne ne veut être sous-payé. C’est pourquoi la conseillère en tarification Casey Brown propose de connaître et de communiquer sa valeur. Elle nous rassure face à la peur de faire fuir les clients et les employeurs potentiels avec nos demandes en matière de rémunération.

Adam Galinsky : « Comment vous exprimer »

Afin d’obtenir le salaire mérité, il faut savoir s’affirmer et négocier. Le psychologue social Adam Galinsky donne de précieux trucs pour y arriver.

Frances Frei : « Comment instaurer (et réinstaurer) la confiance »

S’affirmer et négocier requièrent de la confiance. Selon Frances Frei, professeure de technologie et de gestion des opérations à la Harvard Business School, la confiance repose sur trois composantes, qu’elle expose dans cette vidéo.

Eduardo Briceño : « Comment devenir meilleur dans ce qui nous importe »

Que faire lorsque la confiance et le travail acharné ne suffisent pas pour s’améliorer ? D’après l’éducateur Eduardo Briceño, « l’apprentissage délibéré » est l’approche de choix pour progresser ; il nous la présente.

Scott Dinsmore : « Comment trouver un travail que vous aimez »

S’améliorer, c’est bien, mais faire un travail qu’on aime, c’est mieux ! Pour ce faire, Scott Dinsmore, fondateur de la plateforme de carrière Live Your Legend, il faut trouver ce à quoi on s’adonne avec plaisir, cerner les choses qui nous importent et s’entourer de gens inspirants.

Larry Smith : « Pourquoi vous allez échouer à avoir une grande carrière »

Larry Smith, professeur d’économie à l’Université de Waterloo, soulève le paradoxe suivant : alors que bien des gens savent ce qu’ils aiment, peu d’entre eux poursuivent leurs rêves. Il examine leurs excuses et les déboulonne.

En somme, pour donner un sens à sa carrière, il faut embrasser son unicité, s’affirmer avec passion et vivre ses rêves. Vaste programme !

N.B. Toutes les conférences mentionnées sont en anglais, mais elles sont aussi offertes avec sous-titres français. Elles sont diffusées sur le site www.ted.com.