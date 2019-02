Plus de 300 personnes étaient réunies à Sainte-Agathe-des-Monts pour le Cocktail de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. On a profité de l’occasion pour lancer les festivités du 30e anniversaire de la Fondation et rappeler les grands moments de son histoire.

