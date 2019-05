Lara Fabian présente Papillon

Papillon, le 14ième album de Lara Fabia dévoilé le 8 février dernier s'est installé au sommet des ventes au Québec.

Le 10ième album en français de la chanteuse est un tournant important dans le développement artistique de Lara Fabian, qui a co-écrit et composé les titres de l'album avec l'auteure-compositrice américaine Sharon Vaughn.

Papillon a été créé et enregistré à Montréal et réalisé par Moh Denebi, l’un des producteurs de musique les plus talentueux du nouveau son pop. Combinant une production électro-pop et une orchestration classique, l'opus offre un son à la fois moderne et intemporel.