Le burger «Beyond Meat» débarque chez Dirty Dogs et les Montréalais ne se peuvent juste plus

La popularité de la galette de burger «Beyond Meat» ne cesse d’augmenter. On dirait bien que TOUS les restos qui servent des burgers se l’arrachent!

Après les chaînes de restos fast food A&W et Uniburger c’est au tour du très populaire Dirty Dogs d’introduire le «Beyond Meat» sur son menu.

À partir du 22 février, vous pourrez commander n’importe quel burger sur le menu, du plus simple au plus extravagant, en demandant de remplacer la boulette de bœuf par celle faite de protéine végétale. Vous devrez seulement débourser 1$ de plus sur le prix initial du burger.

Le Dirty Dogs attire déjà pas mal de gens et cette annonce risque d’en attirer encore plus! Préparez-vous à peut-être faire la file pour votre burger végane.

Dirty Dogs

3685 boulevard Saint-Laurent

