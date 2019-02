Les hypocrites

De dialogues de sourds en discussions byzantines, le débat sur les signes religieux s’éternise. Si la question déchire le Québec depuis quinze ans, c’est parce qu’elle repose sur un mensonge.

L’interdiction du port de signes religieux est réclamée au nom de la laïcité de l’État. Certes, les institutions politiques doivent être détachées des instances religieuses et avoir des lois, des règlements et des pratiques neutres vis-à-vis du fait religieux. Quant aux agents de l’État, ils doivent impérativement exercer leurs fonctions en respectant scrupuleusement la neutralité de leur employeur.

Forme

Toutefois, le signe religieux n’est que la partie visible de la religion, un simple marqueur qui révèle l’adhésion à une foi. Tout le débat gravite donc autour de l’apparence des agents de l’État. On se querelle sur la forme, comme si elle était garante de la neutralité – ou du parti-pris – de l’individu. Or, on peut parfaitement porter un signe religieux et effectuer son travail avec la plus grande impartialité. Tout comme on peut n’arborer aucun signe et laisser nos croyances personnelles teinter nos agissements.

Si la laïcité de l’État était une préoccupation sincère, nous débattrions des comportements des agents de l’État, et non de leur apparence. Si nous craignons réellement le prosélytisme en milieu scolaire ou des biais religieux en matière de justice, nous devrions imposer des codes de conduite explicites et non négociables, et non des codes vestimentaires.

Prétexte

Or, on veut légiférer sur la forme plutôt que sur le fond. Cette incongruité signifie que la laïcité tant invoquée n’est pas la véritable raison de l’interdiction de signes religieux. Elle n’est qu’un prétexte !

Si le débat stagne, c’est précisément parce qu’il repose sur de faux-semblants. Pour qu’il progresse, il faut rompre avec l’argumentaire hypocrite et jouer cartes sur table. Quel dommage que ceux qui réclament l’interdiction des signes religieux n’aient pas l’honnêteté intellectuelle de révéler leurs véritables motivations !