Manny Machado débarque à San Diego

Les Padres de San Diego ont présenté leur nouveau joueur-vedette Manny Machado, vendredi, lors d’une conférence de presse.

Au lendemain de l’officialisation de l’entente de 300 millions $ pour 10 ans entre les deux parties, qui est la plus importante jamais signée par un joueur autonome dans les ligues majeures, Machado a revêtu pour la première fois son nouvel uniforme.

«C’est enfin fini. Je suis finalement un Padres», a lancé le joueur d’avant-champ de 26 ans, dont les propos ont été rapportés par le site mlb.com.

«Je suis vraiment chanceux d’être ici et de faire partie de cette organisation. Dès le premier jour où on s’est rencontrés, on savait [sa femme et lui] que c’était le bon endroit. Nous sommes vraiment excités d’être ici et de commencer un nouveau chapitre de ma carrière au baseball et de nos vies.»

AFP

Outre l’offre financière colossale, c’est la philosophie des Padres qui a séduit Machado. «J’ai aimé ce que A.J. [Preller, directeur général des Padres] avait à dire. J’aimais le plan de match et la vision de l’organisation, tant du côté du propriétaire, de l’équipe d’entraîneurs que des joueurs. Tout était juste parfait.»

Un objectif clair

Le directeur général des Padres A.J. Preller n’a pas caché l’objectif qu’il poursuivait en faisant l’acquisition de Machado. «Ultimement, c’est pour rapporter un championnat à San Diego. Je crois que les gens ont été très patients avec nous ces dernières années pendant que nous bâtissions quelque chose de solide à long terme. À l’évidence, la signature de Manny aujourd’hui, c’est le point d’exclamation.»

Les Padres prévoient utiliser Machado au troisième but.

Le joueur-étoile a connu une de ses meilleures saisons en carrière en 2018, avec les Orioles de Baltimore puis avec les Dodgers de Los Angeles. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,297, en plus de frapper 37 circuits et d’obtenir 107 points produits.

Choix de première ronde des Orioles en 2010, l’athlète originaire de Miami en sera à sa huitième saison dans les ligues majeures en 2019.