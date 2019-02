Miley Cyrus porte un chandail transparent et est absolument magnifique

Miley Cyrus est en vedette dans le dernier magazine Vanity Fair, où elle pose magnifiquement dans un désert sous l'œil attentif du photographe Ryan McGinley.

On le sait, Miley Cyrus a vécu toute une année 2018. Le magazine s’est donc entretenu avec la chanteuse pour parler de son mariage avec Liam Hemsworth et aussi du fait qu’elle est pansexuelle. Miley ne se soucie pas du genre des gens quand on parle d’amour: elle aime simplement les humains.

À LIRE AUSSI: Miley Cyrus partage des photos inédites et magnifiques de son mariage avec Liam Hemsworth

Sa séance photo est également un coup de cœur de nombreuses personnes qui adorent les looks choisis pour la jeune femme qui a récemment fêté son 26e anniversaire.

L’un des ensembles «coup de cœur» de plusieurs est ce haut en mailles transparentes signé Yves Saint Laurent. Miley y dévoile beaucoup de peau, mais toujours avec goût, ce que ses fans semblent apprécier: ils ont été plus de 5 millions à donner une mention «like» à la magnifique photo.

Tous les clichés extraits du magazine sont à voir, par ailleurs. Miley y apparaît absolument radieuse. Elle semble vraiment avoir trouvé le bonheur!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!