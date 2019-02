Parlons-en donc du matriarcat au Québec!

Je ne me souviens pas d’avoir vu nulle part la mention du haut taux de Québécoises qui se comportent comme des Gère-Mène. Ces femmes qui manipulent constamment, et à leur avantage, les hommes qu’elles ont sous leur toit. Ces femmes qui portent les culottes dans leur couple et qui prennent toutes les décisions. Et ça ne date pas d’hier ! Nos grands-mères du siècle dernier régentaient tout dans leur maison.

C’est facile de faire abstraction de ces femmes et de suivre le mouvement des moutons qui gobent tout ce que les médias tentent de leur faire entrer dans la cervelle en leur disant que les femmes sont toutes des victimes des hommes. Personne n’ose les contredire, ou si peu. C’est bien connu que les Québécois en général sont des émotifs et surtout pas des rationnels.

Si vous saviez le nombre de femmes que j’ai dû tasser de ma vie simplement parce qu’elles étaient contrôlantes, insupportables, vindicatives, frustrées à vie et agressives, préférant se défouler sur les autres, dont les hommes, plutôt que de travailler à atténuer leurs propres défauts. J’ai même pensé virer aux hommes à un moment donné, tellement ils sont plus posés et rationnels­­­.

On préfère montrer le côté victime des femmes, mais pas le reste, et c’est bien dommage. Combien de Québécoises connues et célèbres qui, quand vient le temps de raisonner à propos de leurs consœurs, perdent toute rationalité et tout équilibre dans la description qu’elles donnent de la situation des femmes de chez nous ?

Comme si elles cherchaient à faire gober au public que les hommes portent seuls la pleine responsabilité de tout ce qui va mal au Québec et que les femmes n’en portent aucune. Réveillez-vous, les femmes, et revenez sur terre. Et vous, les moutons, qui prenez tout ce que les féministes vous disent pour de l’argent comptant, arrêtez de garder la tête enfouie dans le sable.

Un homme tanné des féministes à tout prix

Se pourrait-il que, pour vous dédouaner d’avoir fait une série de mauvaises expériences de vie de couple, vous tentiez de nous faire croire que toute la faute appartient aux femmes qui ont croisé votre vie, et aucune à vous ? Une vie à deux, ça se joue à deux, et on en partage à deux la responsabilité du bon comme du mauvais. Je ne nie pas que la société québécoise en soit une de culture matriarcale, mais le féminisme n’a rien à voir là-dedans, puisque c’est un mouvement qui est né de la volonté des femmes de prendre leur juste place dans une société traditionnellement dominée par le mâle.