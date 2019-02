Premières amours

C’est main dans la main, que les comédiens Henri Picard, 17 ans, et Milya Corbeil-Gauvreau, 16 ans ont foulé leur tout premier tapis rouge ensemble, pour la première du film Avant qu’on explose, mercredi dernier.

« On s’est rencontrés sur le plateau du film Les Rois Mongols. Cela fait trois mois qu’on est ensemble. On est amoureux », a dévoilé le jeune homme, aux côtés de son amoureuse.

Le jeune comédien suit les traces de ses parents Luc Picard et Isabel Richer dans le monde du showbiz québécois. On pourra le retrouver au cinéma cette année dans le film Mafia Inc., réalisé par Podz.

« J’ai fini de tourner ça à la mi-­octobre. Le teaser est déjà sorti et je ne m’attendais pas à me voir. J’ai vu les premières images et j’étais surpris. C’est un rôle important. Je joue le jeune Marc-André Grondin », révèle-t-il.