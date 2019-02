[QUIZ] Saurez-vous reconnaître ces lieux de Montréal par leur toilette?

On juge souvent un restaurant ou encore un bar par sa toilette. Est-elle originale ? Est-elle un peu «too much» ? Est-elle parfaite pour une selfie Instagram ?

Maintenant que vous les avez toutes jugées l’une après l’autre, ou que vous y avez déjà pris quelques photos un peu trop tipsy un vendredi soir, saurez-vous les reconnaître ?

Voyons voir !

Quiz TI-AGRIKOL TOMMY CAFÉ GYPSY CAFÉ + BAR AGRIKOL BREMNER STATION 16 CAFÉ 180g L'AVENUE RENARD JOSÉPHINE PALCO MOCCIONE POURQUOI PAS ESPRESSO BAR EtOH BRASSERIE NACHO LIBRE BREMNER ROUGE BAR CABARET MADO CANDI BAR STOCK BAR BRASSERIE HARRICANA SIBOIRE STATION HO.ST BENELUX BRASSERIE ARTISANALE PALCO MOCCIONE RENARD SOUBOIS LA GRAINE BRULÉE L'AVENUE (MONT-ROYAL) FOUFOUNES ÉLECTRIQUES TAVERNE COBRA CAFÉ MELBOURNE RITA VENICE MTL TOMMY CAFÉ TAPAS 24 BAR HENRIETTA HENRI BRASSERIE FRANÇAISE MAYFAIR L'AVENUE (MONT-ROYAL) TAVERNE COBRA LA GRAINE BRULÉE CAFÉ 180g KAMPAI GARDEN BAR ST-DENIS BOHO PASTEL RITA BIIRU RED TIGER HANZO RESTAURANT HÀ L'AVENUE (MONT-ROYAL) RESTAURANT MOZZA CANDI BAR LA GRAINE BRULÉE Partagez votre résultat sur Facebook

