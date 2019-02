SNC-Lavalin a perdu 1,6 G$ au 4e trimestre

MONTRÉAL | Le géant québécois de l'ingénierie SNC-Lavalin a dévoilé vendredi des profits en forte baisse au quatrième trimestre ainsi qu’au cours de l’exercice financier.

Pour le trimestre terminé le 31 décembre dernier, l’entreprise montréalaise a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires d’environ 1,6 milliard $ comparativement à un profit de 52,4 millions $ au trimestre correspondant l’an dernier. Par action diluée, la perte nette est 9,11 $ par rapport à un profit de 0,30 $, l’année précédente.

Les revenus trimestriels de SNC-Lavalin ont aussi reculé, passant de 2,9 milliards $ à 2,5 milliards, sur la même période.

Au cours de l’exercice, les revenus ont légèrement augmenté, s’établissant à 10,1 milliards $ par rapport, à 9,3 milliards en 2017.

En revanche, la perte nette attribuable aux actionnaires est de 1,3 milliard $ ou une perte de 7,50 $ par action en 2018 comparativement à des profits de 382 millions $ ou 2,34 $ par action pour l’exercice précédent.

Dans un communiqué, le président et chef de la direction, de SNC-Lavalin, Neil Bruce, a reconnu que l'année dernière a été «décevante», l’imputant au faible rendement des secteurs Mines et métallurgie ainsi que Pétrole et gaz, ainsi qu’à d’autres facteurs comme les «relations intergouvernementales difficiles entre le Canada et l'Arabie saoudite, jumelées aux prix imprévisibles des marchandises».

Malgré tout, «le conseil d'administration réitère sa confiance en l'équipe de direction pour diriger l'entreprise en 2019, pour mettre en œuvre la stratégie figurant dans le rapport de gestion, et pour créer le maximum de valeur pour les actionnaires», a fait savoir Kevin Lynch, président du conseil de SNC-Lavalin.

En l’occurrence, le carnet de commandes de l’entreprise s’élevait à 14,9 milliards $ au 31 décembre dernier. Neil Bruce a d’ailleurs souligné qu’il était temps de se «tourner vers l'avenir», évoquant notamment «des employés très talentueux qui sont fiers de concevoir et de bâtir le monde qui nous entoure».

Le conseil d'administration a toutefois réduit le dividende trimestriel de 18,7 cents par action, à 10 cents par action, expliquant que «sur une base annuelle, cette mesure permettra à SNC-Lavalin de conserver un montant en trésorerie d'environ 131 millions $, qui sera utilisé pour assainir son bilan et fournira à la Société une souplesse accrue».