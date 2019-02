Sophie Rousseau marque l’histoire

Même si elle ne repartira pas de Québec avec une médaille de champion de la classe AA au cou, la jeune Sophie Rousseau pourra se vanter à tout jamais d’avoir marqué l’histoire du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Mercredi dernier, dans une victoire de 8-0 des Rangers du Connecticut sur les Gothiques d’Amiens, la défenseure est devenue la toute première fille à réaliser un tour du chapeau dans le cadre d’un match officiel de l’événement. Rousseau avait inscrit le premier but des siens en première période, puis elle a complété le travail avec deux buts au troisième tiers.

À ce moment, toutefois, elle n’était pas au courant qu’elle venait de s’inscrire dans le livre des records du Tournoi pee-wee. Ce n’est qu’après que le père d’un des joueurs des Rangers eut fait les vérifications auprès de l’organisation de l’événement qu’elle a appris la bonne nouvelle.

« C’est un sentiment incroyable de savoir que je suis la première fille à marquer trois buts dans un match, ici. Je suis très honorée. J’ai conservé la rondelle du match et c’est un très beau souvenir que je vais ramener à la maison », a mentionné la jeune hockeyeuse, dont le grand-père paternel a passé les 20 premières années de sa vie dans la région de Sherbrooke.

Une joueuse importante

Selon l’entraîneur des Rangers, T.J. Cline, la jeune défenseuse est un peu la protégée de ses coéquipiers. Mais n’allez pas croire qu’elle s’en laisse imposer !

« Elle fait vraiment partie de la gang, et les gars la surveillent constamment. Par contre, c’est l’une des joueuses les plus imposantes de notre équipe, c’est une force sur la patinoire. Disons que, devant le filet, elle n’a pas peur de batailler avec ses adversaires », mentionne l’entraîneur, qui la décrit comme une défenseure solide qui se positionne bien sur la patinoire et qui possède un bon tir de la pointe.

D’ailleurs, lorsqu’elle a inscrit son deuxième but du match, mercredi, les joueurs des Rangers se sont tous rangés derrière un but commun, maintenant que la partie était pratiquement gagnée, le score étant alors 6-0.

« Quand elle a marqué son deuxième [but], l’objectif est aussitôt devenu de tout faire pour qu’elle complète son tour du chapeau. À sa présence suivante, elle lançait et marquait », raconte Cline.

Malheureusement pour Rousseau et les Rangers, ils se sont inclinés 2-0 face aux Commandeurs de Pointe-Lévy vendredi après-midi, mettant ainsi fin à leur tournoi.

En bref

Les petits Nordiques affronteront finalement les Lions de Zurich samedi matin à 9 h 15. La troupe suisse a comblé un déficit de 0-2 face aux Patriotes de Laval vendredi après-midi pour finalement l’emporter 3-2. Rappelons que si les Nordiques l’emportent, puis les Remparts aussi dans le match suivant, les deux équipes s’affronteront en demi-finale, samedi soir, à 18 h.

Les matchs de vendredi

AAA

Ravens de Semiahmoo | 11

Prospects de N.-Angleterre | 2

AAA

Eagles Jr de Boston 2

Knights de Rép. tchèque 4

AAA

99’ers de Brantford 1

Rangers de New York 3

Scolaire

Diabolos de Lucille-Teasdale 6

Vert et Or du Sém. Saint-Joseph 4

AA

Chevaliers de Lachenaie 1

Saints de Saint-Albert 2

AAA

Islanders de Middlesex 5

Blues de St-Louis 0

AA-Élites

Patriotes de Laval 2

Lions de Zurich 3

Inter B

Brûleurs de Loups de Grenoble 1

Lynx de Haute-Beauce 4

Inter B

Sag’s 4 de Chicoutimi 2

Équipe Roumanie 3

Scolaire

Mistral de l’école Mont-Joli 2

Commandeurs du C. de Lévis 3

AA

EHC Munchen 0

Vegas Jr Golden Knights 3

Les matchs de samedi

AA

8 h | Saints de Saint-Albert c. Shamrocks de North Shore

AA-Élites

9 h 15 | Nordiques de Québec c. Lions de Zurich

AA-Élites

10 h 30 | Phoenix de Sherbrooke c. Remparts de Québec

AAA

11 h 45 | Rangers de New York c. Knights de République tchèque

AAA

13 h | Ravens de Semiahmoo c. Islanders de Middlesex

Inter B

14 h 15 | Lynx de Haute-Beauce c. Équipe Roumanie

Scolaire

15 h 30 | Diabolos de l’école Lucille-Teasdale c. Commandeurs du Collège de Lévis

AA

16h45 | Golden Knights Jr de Vegas c. Gagnant de Saint-Albert/North Shore

AA-Élites

18 h | Gagnant de Nordiques/Zurich c. Gagnant de Sherbrooke/Remparts

AAA

19h15 | Gagnant de NY Rangers/Rép. tchèque c. Gagnant de Semiahmoo/Middlesex