Une soupe-repas délicieuse et nutritive pour se réchauffer le coeur et combler l'appétit.

SOUPE STYLE MINESTRONE AU JAMBON ET AUX LÉGUMES

Portions : 8 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

1 conserve (540ml) haricots romains ou blancs rincés et égouttés

3 échalotes françaises

30 ml huile d'olive

1 1/4 tasse haricots verts crus coupé en petits morceaux

1 1/4 tasse edamames écossés congelés

1 1/4 tasse couscous israélien

1 1/2 tasse jambon à l'os coupé en dés

100 g jeunes épinards hachés grossièrement

persil italien frais haché fin au goût

3 feuilles de laurier

8 tasses bouillon de légumes

sel et poivre

Préparation

ÉTAPE 1

Peler et couper les échalotes françaises en rondelles fines. Faire revenir dans l'huile à feu moyen dans un gros chaudron en brassant pendant deux à trois minutes.

ÉTAPE 2

Ajouter le jambon et poursuivre la cuisson deux minutes. Ajouter le reste des ingrédients sauf le persil et les épinards. Laisser mijoter 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce que les haricots verts soient cuits. Ajouter les épinards et le persil et poursuivre la cuisson cinq minutes supplémentaires. Retirer les feuilles de laurier.

ÉTAPE 3

Servir chaud.