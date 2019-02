Une pétition réclame qu’Ottawa interdise la possession d’armes de poing et de fusils d’assaut militaires

TORONTO – Des victimes d’un tireur de Toronto, réclament que le gouvernement fédéral interdise la possession privée d’armes de poing et de fusils d’assaut militaires.

Pour ce faire, ils demandent aux Canadiens de signer une pétition réclamant ce bannissement, a rapporté Global News, vendredi.

La Coalition pour le contrôle des armes à feu, qui est l’instigatrice de cette pétition, écrit sur son portail que «le Canada est l’un des seuls pays au monde à avoir relégué la réforme des armes à feu au second plan. Et pourtant, depuis les cinq dernières années, nous avons été témoins d’une montée fulgurante de la violence armée et des fusillades».

Le gouvernement Trudeau étudie actuellement la possibilité d’interdire les armes de poing d’un océan à l’autre. L’idée des personnes qui s’opposent à la possession des armes de poing et des fusils d’assaut militaires est de faire pression sur Ottawa pour qu’il agisse sans tarder, ceci afin d’éviter d’autres tragédies impliquant des armes à feu.

L’organisation, qui souligne que les crimes liés aux armes à feu ont augmenté de 42 % entre 2013 et 2017 au Canada, souhaite qu’Ottawa agisse «pour le bien commun».

Pour Noor Samiei, dont l’amie Reese Fallon, 18 ans, a été abattue par le tireur Faisal Hussain, le 22 juillet dernier sur l’avenue Danforth, cette pétition est une nécessité afin de faire bouger les choses.

Quinn Fallon, le frère de Reese, a indiqué que des mesures supplémentaires pour lutter contre la violence par arme à feu sont salutaires afin d’empêcher que d’autres tueries se reproduisent au Canada.

«Aucune famille ne devrait jamais avoir à vivre ce que ma famille et les Kozis ont vécu. Découvrir que votre sœur de 18 ans est couchée sur [l’avenue] Danforth alors qu’elle s'occupait innocemment de ses propres affaires, à l’occasion du dîner d’anniversaire de sa meilleure amie», a-t-elle dit avec émotion.

La fusillade avait aussi coûté la vie à Juliana Kozis, une fillette de 10 ans, en plus de faire 13 blessés qui se trouvaient sur l’avenue Danforth, une artère commerciale.

Rappelons que le tireur Faisal Hussain, 29 ans, s’est enlevé la vie après avoir perpétré son sombre plan. Le rapport d'autopsie préparé pour l’Unité des enquêtes spéciales (UES) de l'Ontario a démontré que «la cause du décès de M. Hussain était une blessure par balle perforante à la tête et au cerveau».

À la suite de cet incident dramatique de l’été dernier, le conseil municipal de la Ville de Montréal avait adopté une motion demandant au gouvernement fédéral d'interdire totalement les armes de poing et les fusils d'assaut partout au pays, emboîtant le pas à leurs homologues de Toronto.

À Montréal, on se rappelle des tueries de Polytechnique, de l’Université Concordia ou du Collège Dawson, qui ont marqué les esprits.