Venezuela: l’émisssaire américain dans un avion humanitaire vers la Colombie

Le représentant spécial des États-Unis pour le Venezuela Elliott Abrams a quitté vendredi la Floride à bord du cinquième avion de l’agence d’aide et de développement américaine USAID transportant vivres et médicaments destinés au pays sud-américain en crise.

L’avion-cargo de l’armée de l’air américaine s’est envolé de la base militaire de Homestead, au sud de Miami, à destination de la ville colombienne de Cucuta, frontalière avec le Venezuela, à la veille de l’ultimatum fixé par le leader de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido sur l’entrée de l’aide humanitaire dans le pays, que refuse le président Nicolas Maduro.

Les États-Unis ont envoyé ces dernières semaines « des fournitures médicales et suffisamment de vivres pour nourrir 2000 personnes en un mois », a confié Elliott Abrams à des journalistes avant d’embarquer.

L’émissaire américain doit retrouver à Cucuta le président colombien Ivan Duque et ceux du Chili et du Paraguay Sebastian Piñera et Mario Abdo.

« La situation humanitaire et socioéconomique au Venezuela est très mauvaise », a-t-il dit. « Il y a un grand besoin de nourriture, de fournitures, et la communauté internationale répond » à l’appel à l’aide lancé par Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, comme le président par intérim du Venezuela.

M. Abrams a une nouvelle fois demandé aux militaires vénézuéliens de « ne pas bloquer cette aide si nécessaire, dont leurs propres familles au Venezuela ont besoin, et à répondre plutôt au gouvernement légitime du Venezuela ».

L’USAID a envoyé depuis le 4 février cinq avions contenant au total quelque 191 tonnes de fournitures, dont des médicaments, des équipements médicaux comme des fauteuils roulants et des béquilles, et des vivres.