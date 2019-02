Vieux-Montréal: le restaurant Chez L’Épicier ferme ses portes

Le restaurant Chez L’Épicier, une institution du Vieux-Montréal depuis 19 ans, a fermé ses portes vendredi, à la grande surprise de plusieurs de ses fidèles adeptes.

C’est le chef propriétaire Laurent Godbout qui en a fait l’annonce, en plus de confirmer que la succursale de Palm Beach, en Floride, connaîtra le même sort l’été prochain.

«Après avoir investi toute cette ardeur, travaillé sans compter, le moment est venu pour moi de prendre un peu de recul, de me ressourcer et de veiller sur mes proches», a indiqué M. Godbout, par communiqué.

M. Godbout a tenu à saluer tous les artisans qui ont œuvré au sein de Chez L’Épicier au fil des ans, des gens qu’il a décrits comme des «créateurs de bonheur».

Une tournée nord-américaine

Il a précisé qu’il ne se retire pas du secteur de la restauration, puisqu’il planche, depuis un moment, sur un nouveau projet qui sera toutefois complètement différent.

«D’ici peu, nous quitterons pour une nouvelle aventure que nous préparons depuis déjà un petit moment. On ne sait trop pour combien de temps, un an, peut-être deux, nous sillonnerons les routes du Canada et des États-Unis à la rencontre d’artisans, de créateurs, de vignerons, de producteurs. Nous sommes impatients de vous les faire découvrir et vous aurez certes la chance de nous suivre sur les réseaux sociaux à travers nos rendez-vous épicuriens», a indiqué le chef.

Laurent Godbout sera aussi à l’œuvre ces prochaines semaines, avant de partir en tournée, à l’Attelier Archibald de Granby, en Montérégie, qu’il a ouvert avec deux associés il y a près d’une décennie.

Quand la tournée sera bouclée, le chef n’exclut pas d’ouvrir un nouveau restaurant.