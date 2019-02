Vins à apporter dans le Sud

À l’approche de la relâche, vous serez plusieurs à partir dans le Sud au soleil, le plus souvent en formule tout inclus. Un conseil : placez deux ou trois bonnes bouteilles dans votre valise. Vous n’allez pas le regretter !

Qui dit « tout inclus », dit alcool compris, mais la qualité laisse souvent à désirer. Surtout en matière de vin. La plupart du temps, on vous propose la même marque, en rouge, en blanc et pour le rosé. Légers en alcool, insipides et généralement sucrailleux, ce sont des vins dont il est difficile de prendre plus de deux verres sans y ajouter... des glaçons !

La solution : apporter deux ou trois bonnes bouteilles dans ses valises ! L’apéro au champagne sur la plage au coucher de soleil, un bon blanc avec le poisson frais du jour ou un rouge tonique avec le porcelet à la broche, ça peut faire la différence entre de belles et de magnifiques vacances !

La plupart des pays permettent d’entrer avec deux bouteilles par personne, souvent plus. Prenez soin de vérifier sur internet auprès du service des douanes du pays visité les quantités permises afin de ne pas avoir de mauvaises surprises.

Voici quelques suggestions actuellement disponibles à la SAQ qui ne feront que rehausser le plaisir de votre séjour au soleil.

Buvez moins. Buvez mieux.

Pinot Noir 2016

Photo courtoisie, SAQ

Vinaria Din Vale, Moldavie : Même s’il ne se vend plus à 7 $ comme à son arrivée au début de 2018, le rapport qualité-prix de ce vin de Moldavie, ancienne république soviétique coincée entre l’Ukraine et la Roumanie, continue d’étonner. C’est léger et aérien, un peu court, certes, mais bien parfumé. On l’apprécie un peu plus frais que trop chaud, ce qui en fait un vin tout indiqué pour le Sud !

13,5 % Italie | Vin rouge | 9,95 $ | 2,8 g/l

★★ | $

CODE SAQ : 13681757

Les Galets Dorés 2017

Photo courtoisie, SAQ

Château Mourgues Du Grès, Costières de Nîmes : Excellent blanc du sud du Rhône qui déborde de soleil. Dominé par le grenache blanc (60 %) et complété à parts égales de vermentino et de roussane, il donne un vin joufflu aux notes d’épices et de fruits exotiques. Le 2017 montre un profil plus croquant que par le passé en raison de son acidité vive. C’est léger et très agréable. Servir bien frais. Production bio.

13 % France | Vin blanc | 19,00 $ | 1,8 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 11095877

Alvarinho 2017

Photo courtoisie, SAQ

Morgadio Da Torre, Vinho Verde : Le Vinho Verde est la région la plus fraîche du Portugal. Légers en alcool et de bonne vivacité, les vins de Vinho Verde sont de parfaits candidats pour se désaltérer. Élaboré avec de l’alvarinho, cépage roi de l’appellation, c’est un blanc structuré, mais aussi ample et fringant. Jolis parfums de citron, de coquillage, de mangue et de fleur blanche. Évitez de le servir trop froid, donc, idéalement, autour de 10-12 degrés.

12,5 % Portugal | Vin blanc | 19,95 $ | 0,0 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 13212441

Méthode Traditionnelle Brut 2017

Photo courtoisie, SAQ

Sébastien Brunet, Vouvray : Belle découverte que ces bulles de Loire à la fois festives et sérieuses. Élaboré à partir de chenin dont les vignes sont cultivées sans pesticides et sans désherbants. Tonalités de pomme verte, de miel, d’épices et de terre humide. La bouche est bien ficelée, plutôt riche tout en étant dotée d’une vive acidité. Bonne persistance sur des notes de nougat qui s’entremêlent à une belle amertume. Production bio.

11,5 % France | Vin blanc | 25,65 $ | 9,3 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 12846441

Dabouki 2016

Photo courtoisie, SAQ

Cremisan Wine : Voilà une belle occasion de sortir des sentiers battus. Un vin qui nous vient de la région de... Jérusalem ! Élaboré avec du dabouki, un cépage qui aurait comme origine lointaine le chasselas que l’on retrouve en Suisse et en Savoie. Nez expressif de fleur, de citron confit, d’amande et une touche muscadée. Un blanc ample, assez riche, mais qui conserve une droiture étonnante. Finale soutenue sur des notes d’amertume et de fleur d’oranger. Aussi rafraîchissant que déstabilisant.

12 % Jerusalem | Vin blanc | 26,80 $ | 2,8 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 13841191

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com