Voici les prix des nouveaux Samsung Galaxy S10

Plus de deux milliards de téléphones intelligents Galaxy ont été produits depuis le tout premier lancement de cette gamme il y a dix ans et Samsung prouve avec la nouvelle série S10 qu’on peut encore améliorer un appareil si richement pourvu.

À la présentation hier midi à Montréal des nouveaux appareils Samsung Galaxy S10, seul le modèle pliant Galaxy Fold brillait par son absence.

Cela dit, on connaît quand même le prix de cet étonnant mobile à la fois téléphone et tablette: 1980 $ US, l’équivalent de 2700 de nos dollars en appliquant un taux de change de 1 $ US = 1,36 $ CAN. Avec les taxes (+15 %), le total monte à 3105 $. Prix auquel il faut de plus ajouter un étui bien spécial adapté à ce format atypique.

Restons dans le sujet des prix demandés par Samsung pour ses trois nouveaux appareils Galaxy (en dollars canadiens) avec leur capacité de stockage de départ.

S10e : 1020 $, 128 Go, aussi offert avec 256 Go

S10 : 1260 $, 128 Go, aussi offert avec 512 Go

S10+: 1420 $, 512 Go, aussi offert avec 1 To (téraoctet ou 1000 Go)

Écrans plus grands, formats plus compacts

En «bas de gamme», le modèle économique Galaxy S10e offre un écran 5,8 po dans un gabarit plus petit que son prédécesseur S9.

Cet appareil vise directement l’iPhone XR 6,1 po (1029 $, 64 Go ou 1099 $, 128 Go).

De leur côté, les Galaxy S10 et S10+ s’alignent sur les iPhone XS et XS Max.

Ceux-ci disposent respectivement d’un écran 6,1 et 6,4 po, en hausse par rapport aux S9 (5,8 po) et S9+ (6,2 po). Là encore, les gabarits sont plus compacts et plus minces que les S9 de l’an dernier.

Au contact, la minceur et la solidité de ces appareils sont frappantes.

En mains, ils sont très glissants en raison des matériaux céramiques (S10+, 8 ou 12 Go RAM, 512 Go) et verre Gorilla Glass 6 sur la face avant des S10 et S10+ et Gorilla Glass 5 partout ailleurs.

La prise sera assurément meilleure quand ces appareils seront dans un étui.

Toujours au chapitre des écrans, les ratios sont très panoramiques.

Par exemple, le ratio du S10e est de 19:9. Enfin, Samsung fait appel aux technologies d’affichage AMOLED et HDR10+.

Comme sur les iPhone (Night Shift), un filtre de 42 % peut être appliqué pour diminuer la stimulation visuelle de lumière bleue notamment en soirée.

Triple caméra

Au dos des S10 et S10+, on trouve trois capteurs photo: ultra grand-angle 16 Mpx, grand-angle (12 Mpx) et téléobjectif (12 Mpx). La nouveauté ici concerne l’ultra grand-angle offrant une vision à 123 degrés; nul besoin de reculer pour prendre le cliché désiré qui sera numériquement corrigé pour éviter la déformation typique des grand-angles.

Côté écran, les S10e et S10 cachent un capteur égoportrait, tandis que le gros S10+ en a deux : 10 Mpx pour les égoportraits et un second de 8 Mpx avec effet de profondeur.

Le S10e possède quant à lui deux capteurs au dos, comme les S9.

Caractéristique intéressante, le capteur se déclenche automatiquement avec la fonction correctrice du niveau (Autolevel); finies les photos croches.

Au menu photo, les appareils proposent une vingtaine de profils photo pour diverses situations : photo de repas, de chien, de chat, de bébé, de souliers, etc.

Capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran

Le capteur d’empreinte digitale a été déplacé du dos de l’appareil au bas de l’écran sur les S10 et S10+. Le S10e est doté d’un lecteur d’empreinte sur le bouton marche/arrêt.

Recharge sans fil... partageable

Grâce à la recharge par induction, un téléphone peut recharger une montre intelligente, voire un autre téléphone, grâce à la fonction Partage de charge. Il suffit ici de déposer l’appareil déchargé sur un autre qui stocke davantage d’électrons.

Montres et écouteurs connectés

La sortie des nouveaux S10 est aussi l’événement des nouvelles montres Galaxy Watch Active et écouteurs intraauriculaires Galaxy Buds. Ces derniers comportent deux microphones et sont cotés IPX2 contre la sueur et les éclaboussures.

Précommandes

Pour les acheteurs hâtifs du pays, le communiqué précise que les consommateurs recevront en bonus des Galaxy Buds lorsqu'ils précommanderont un Galaxy S10 et S10+ ou un chargeur sans-fil lorsqu'ils précommanderont un Galaxy S10e avant le 7 mars 2019 chez les détaillants canadiens.