FOREST (née Leblanc), Denise



À Montréal, le 18 février 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Denise Leblanc, épouse de feu Raymond Forest et mère de feu Francine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymonde (Robert), Lise, Sylvie (Kevin) et François, ses petits-enfants Éric (Sophie) et Maryse (Marc), leur père Raymond Despres, Annie (Gilbert) et Francis, leur père Raynald Pelletier, Thomas (Brittany Lee), Sara, Gabrielle, Laurence et ses arrière-petits-enfants Héloïse, Rose, Marie-Laure, Alexis et Sadie.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 3 mars 2019 de 13h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 17h.