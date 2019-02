MUCKLE, Alberic



À Montréal, le 20 février 2019, est décédé Alberic Muckle à l'hôpital Santa Cabrini à l'âge de 86 ans. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Liliane Muckle (née Teufel). Il était le fils de feu Amedée Muckle et de feu Maria Jean.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Claudine (Chip), Suzanne (Rosaire) et Ginette (Jean Maurice), ses petits-enfants, Derick (Valérie), Jason (Valérie), Melissa (Louis-Philip), Erich (Kristeena), Bryan (Leyla), Allen, Mike (Sabrina) et plusieurs arrière-petits-enfants.Il était le frère de feu Antoinette (feu Charles-Émile Coude), Marie-Paule (feu Lucien Claveau), feu Cécile (feu Adélard Tremblay), feu Marguerite (feu Jos-Louis Tremblay), feu Claire (feu François Truchon), feu Lisette (feu Roger Simard), Henriette (Gilles Boies), feu Marie-France (Bertrand Dorval), Louis-Marie (Annette Berger) et Nicole (André DiTomaso).Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs de la famille Teufel ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 2 mars 2019 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra un hommage à Alberic en la chapelle du complexe à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (www.diabete.qc.ca).