CHAMPAGNE, Guy

Paisiblement, à l'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville, le 21 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Guy Champagne, époux des 65 dernières années de Mme Betty Allaway, demeurant à Bedford.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils cadet Philip (Carol). Il était aussi le père de feu Marc (Kit). Il laisse également ses petits-enfants: Sam et Strachan, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces autres parents et de nombreux amis.Gradué de l'Université McGill en 1953, Guy a commencé à travailler pour la compagnie " Torrington ", où il a occupé plusieurs postes en tant que gestionnaire. En 1980, il fonda la compagnie " Exceltor " qu'il dirigea jusqu'à sa retraite en 1994.Les funérailles auront lieu le lundi 25 février 2019 à 14 heures en l'église St-Damien de Bedford, 26 rue de l'Église, Bedford, Qc, J0J 1A0, suivies de l'inhumation au cimetière anglican de Bedford.La famille recevra les témoignages de sympathie le dimanche 24 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et de midi à 13h30 le lundi 25 février 2019 au :215, RUE RIVIÈRE, BEDFORD, QC, J0J 1A0 45 248-2911La famille tient à exprimer toute sa gratitude envers les médecins et le personnel traitant de l'hôpital BMP pour les bons soins prodigués à M. Champagne. Elle aimerait aussi remercier sincèrement Theresa, Peter et Dawn pour tout le support apporté à Guy et Betty.En sa mémoire, un don à la Fondation de l'hôpital BMP serait apprécié. Des formulaires seront disponible au salon ou vous pouvez donner en ligne au : www.fondationbmp.caVos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site internet au : www.complexebm.com