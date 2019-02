LAPLANTE, Pierrette



Le 6 février 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Pierrette Laplante, épouse de feu Maurice Imbeault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Gary), Pierre (Mélanie) et Louise (Dominic), ses petits-enfants, Étienne, William-Alexandre et Florence.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Monique et son frère Maurice, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses deux filleules ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 2 mars 2019 dès 13h. Une liturgie suivra à 16h au salon.