Emond, Guy



À Joliette, le 6 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Guy Emond, chroniqueur sportif retraité du Journal de Montréal.Il laisse dans le deuil ses fils Jean-Marc et Danny Emond, ses petits-enfants Kevin (Mélanie), Katia et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Samuel et Emma, ses frères Jean et André (Diane), sa soeur Michelle Emond (Sylvain), autres parents et de très nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléances au :514-353-9199stationnement rue Notre-Dame ou celui de l'église (Notre-Dame et Georges-Bizet)le samedi 2 mars 2019 de 13 heures à 21 heures. Des hommages lui seront rendus, sur place, à compter de 16 heures.À compter de 21 heures, parents et ami(e)s se réuniront au restaurant Beaubien Deli (4023 Beaubien est, Montréal) afin de continuer la soirée en sa mémoire.L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière paroissial de Saint-Hilaire.