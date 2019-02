BERNARD, Jacques



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Bernard, survenu à Laval, le 15 février 2019, à l'âge de 75 ans. Il était le fils de feu M. Roland Bernard et de feu Mme Jeannette Pilette. Il part rejoindre ceux qu'il a aimés.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Desmarais, ses filles: Linda (Dave) et Danielle (Daniel), ses petites-filles: Sarah (Dominic) et Carolane (Jimmy), sa soeur, ses frères ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs proches parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le dimanche 3 mars 2019 de 13h30 à 17h. Une cérémonie hommage suivra, dès 17h, en la salle de célébration de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison de Soins Palliatifs de Laval.