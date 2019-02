PHILIE, Suzanne (Provost)



À Saint-Jacques-le-Mineur, le 18 février 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Suzanne Philie, épouse de feu Jean-Marie Provost.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Martine) et Julie (Philippe), ses six petits-enfants: Benjamin, Mathieu, Mika, Gaël, Antoine et Simon, sa soeur Josée, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Napierville, le samedi 2 mars 2019 de 9h30 à 11h, suivi des funérailles à 11h.La famille tient à remercier chaleureusement tout le service d'oncologie de l'Hôpital du Haut-Richelieu, ainsi que le groupe infirmier des soins à domicile du C.L.S.C. de Napierville pour les bons soins prodigués.