PAQUETTE, Colombe



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Colombe Duplessis née Paquette. Elle est décédée dignement et paisiblement le 3 février 2019 à l'Hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières.Elle laisse dans le deuil son mari Laval Duplessis, ses enfants Joanne, Stéphane, Shirley, Lorraine, Brigitte sans oublier sa soeur Francine et son frère Hermann Paquette très chers à ses yeux.Un remerciement particulier à sa fille Joanne, à son fils Stéphane de même qu'à sa soeur Francine et son frère Hermann qui l'ont accompagnée dans ses derniers moments.Une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement le lundi 15 juillet 2019 en l'église de Notre-Dame de Pontmain suivie de l'inhumation. Parents et amis sont invités à se joindre à la famille pour souligner leur attachement. salomon6943@gmail.com