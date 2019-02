TESSIER, Florianne



À Chambly, le 19 février 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Florianne Tessier.Elle laisse dans le deuil sa fille Sophie (Étienne Gagnon) ses petites-filles Florence et Gabrielle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 mars 2019 de 18h à 21h ainsi que le dimanche 3 mars 2019 dès 10h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le dimanche 3 mars 2019 à 17h15 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel, les bénévoles et les enfants de la garderie du Manoir Soleil qui l'ont accompagnée depuis 2016.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou de la sclérose en plaques serait apprécié en la mémoire de Florianne.