VALLÉE MORIN, Monique



Elle est décédée le 18 février 2019, laissant dans le deuil ses 3 garçons Roch (Danielle), Robert et Michel Smith, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et soeurs, de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la:ce lundi 25 février 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mardi 26 février 2019 de 9h à 11h suivi des funérailles à la maison funéraire.