BRUNET, Jean-Pierre



Au CHUM, le 11 février 2019, est décédé à l'âge de 72 ans, M. Jean-Pierre Brunet.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon et Éric, ses petits-enfants Alex et Jessie, ses frères et soeurs ainsi que neveux, nièces, parents et amis.Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée au courant de l'été pour souligner sa joie de vivre.