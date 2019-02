GUÉRIN, Fernand

À la Maison de Soins Palliatifs de St-Luc, le 17 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Fernand Guérin, caporal retraité de la Sûreté du Québec, époux de Mme Annick Harrand, demeurant à Saint-Jean-sur-Richelieu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Annick (Benoit Nadeau) et Lynn (André Marquis); ses petits-enfants : Annick et Grégoire Nadeau, William, Magaly et Elyanne Marquis. Il était le frère de : feu Jean-Guy, feu Claude (feu Rose Lavoie), feu Gilles, feu Yvon, Maurice (Chery Shock), Lise (feu Roger St-Onge), feu Mireille, Réjeanne (Rénaldo Laviolette), Alain, Ginette (Jean Brisson), feu Lucien (Sylvie Trépanier). Il était également le beau-frère de : Claude, Patrick, feu Yvelyn (Philip Chaput), Muriel (Robert Cameron), Luc et Eric Harrand. Il laisse aussi dans le deuil ses tantes : Pierrette Guérin (feu Roger Robitaille) et Irène Vincent (feu Léopold Guérin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis, en particulier ses deux filleules : Manon et Diane.Une cérémonie spirituelle aura lieu le dimanche 3 mars 2019 à 16h au86, CHEMIN DES PATRIOTES ESAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111La famille recevra les condoléances le samedi 2 mars 2019 de 18h à 21h et à compter de 13h, le dimanche 3 mars, journée de la cérémonie.En sa mémoire, un don à Opération Enfant-Soleil serait apprécié. Vous pouvez donner en ligne au www.operationenfantsoleil.ca